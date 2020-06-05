В ДТП под Симферополем погиб мотоциклист

5 июня 2020     15
В ДТП под Симферополем погиб мотоциклист

В 18:50 4 июня на проспекте Победы в Симферополе столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

По предварительной информации, водитель мотоцикла Ducati, 1983 года рождения, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Daewoo Nexia.

В результате мотоциклист погиб, водитель автомобиля получил травмы, сообщает пресс-служба МВД Республики Крым.

Госавтоинспекция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: Вести.Севастополь

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