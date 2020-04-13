В Джанкое молодые люди разбили уличный кофейный аппарат, чтобы украсть выручку

Ночью неизвестные повредили кофейный аппарат, установленный вблизи одного из крупных супермаркетов Джанкоя, и вытащили всю накопленную выручку. Сумма составила лишь несколько тысяч рублей, однако стоимость сломанного оборудования значительно ее превосходит.

В полицию обратился хозяин аппарата. Сотрудники уголовного розыска «по горячим следам» задержали четырех молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет. Один из них ранее уже был судим и состоит на учете в полиции, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Молодые люди вскрыли аппарат с помощью металлической фомки, сломали купюроприёмник и монетоприемник. В ходе обыска дома у одного из парней были изъяты запчасти кофейного аппарата и та самая металлическая фомка.

На молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Все они оставлены под подпиской о невыезде.

Источник: Вести.Севастополь