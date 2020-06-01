В Джанкое раскрыта серия краж из автомобилей

Двум молодым людям предъявлено обвинение за совершение нескольких краж из автомобилей в Джанкое.

Сразу трое жителей города обратились в полицию с заявлением, что их автомобили, припаркованные во дворах многоквартирных домов, были вскрыты неизвестными и оттуда пропали вещи.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, на задержание преступников были брошены все силы оперативных подразделений. Было отсмотрено все видео с камер наружного наблюдения, благодаря чему удалось установить автомобиль, на котором, предположительно, передвигались двое злоумышленников.

По номеру машины установили личность ее владельца, место его жительства и задержали первого фигуранта. Он дал признательные показания. Вскоре было установлено местонахождение и второго участника группы.

Злоумышленниками оказались 25-летний житель Симферополя и его 23-летний приятель из Симферопольского района, ранее уже судимые за имущественные преступления. Их поместили под стражу.

Теперь на них возбуждены три уголовных дела за тайное хищение имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Если суд признает их вину, молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь