В Джанкойском районе изъято 3000 литров нелегального спирта

13 мая 2020     12
В Джанкойском районе изъято 3000 литров нелегального спирта

Сотрудники полиции в Джанкойском районе остановили автомобиль, в котором перевозили 112 канистр объёмом пять литров, содержащих жидкость с характерным запахом спирта, без документов.

При осмотре складских помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю – владельцу автомобиля, найдены ещё 488 канистр. Эксперты установили, что в них находится этиловый спирт крепостью 96 градусов. Его общий объём – более 3000 литров.

Оперативники выяснили, что нелегальная спиртосодержащая продукция ввезена в Республику Крым из соседнего региона России, для дальнейшей продажи населению.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до трёх миллионов рублей, принудительные работы или до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Джанкойском районе изъято 3000 литров нелегального спирта
В Джанкойском районе изъято 3000 литров нелегального спирта

Сотрудники полиции в Джанкойском районе остановили автомобиль, в котором перевозили 112 канистр объёмом пять литров, содержащих жидкость с характерным запахом …


Раскрыты подробности покушения на Прилепина в ДНР
Раскрыты подробности покушения на Прилепина в ДНР

На российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во время его участия в …


Тысячи россиян обучат основам цифровой экономики
Тысячи россиян обучат основам цифровой экономики

В Псковской области в 2020 году около 3 тысяч жителей обучат основам цифровой экономики в рамках одноименного нацпроекта. Об этом …


Минздрав заявил о балансе между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19
Минздрав заявил о балансе между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19

Россия вышла на медицинскую систему, которая позволяет удерживать баланс между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19. Об этом заявил глава …


Борисов сообщил о переносе программы импортозамещения самолета SSJ 100
Борисов сообщил о переносе программы импортозамещения самолета SSJ 100

Программу импортозамещения самолета «Сухой Суперджет 100» (SSJ 100) перенесли на год. Об этом заявил в среду, 13 мая, вице-премьер Юрий …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты