В Джанкойском районе изъято 3000 литров нелегального спирта

Сотрудники полиции в Джанкойском районе остановили автомобиль, в котором перевозили 112 канистр объёмом пять литров, содержащих жидкость с характерным запахом спирта, без документов.

При осмотре складских помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю – владельцу автомобиля, найдены ещё 488 канистр. Эксперты установили, что в них находится этиловый спирт крепостью 96 градусов. Его общий объём – более 3000 литров.

Оперативники выяснили, что нелегальная спиртосодержащая продукция ввезена в Республику Крым из соседнего региона России, для дальнейшей продажи населению.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело. Ему грозит штраф до трёх миллионов рублей, принудительные работы или до трёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Источник: Вести.Севастополь