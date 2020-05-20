В Джанкойском районе проведут капитальный ремонт железнодорожной линии

На перегоне Джанкой – Разъезд обновят железнодорожный путь. Сметная стоимость ремонтных работ уже одобрена.
В рамках капитального ремонта будет переложен бесстыковый путь участка. Ресошпальная решетка будет заменена полностью, а новые щебеночный балласт выполнят из скальных пород. Также проведут выправку, подбивку и стабилизацию пути, сообщает Крымский филиал Главгосэкспертизы России. Эксперты ведомства уже проверили сметную стоимость ремонта и утвердили проект. Работы по обновлению железнодорожной линии проведет ФГУП «Крымская железная дорога».
Источник: Вести.Севастополь