В Джанкойском районе проведут капитальный ремонт железнодорожной линии

В рамках капитального ремонта будет переложен бесстыковый путь участка. Ресошпальная решетка будет заменена полностью, а новые щебеночный балласт выполнят из скальных пород. Также проведут выправку, подбивку и стабилизацию пути, сообщает Крымский филиал Главгосэкспертизы России. Эксперты ведомства уже проверили сметную стоимость ремонта и утвердили проект. Работы по обновлению железнодорожной линии проведет ФГУП «Крымская железная дорога».

На перегоне Джанкой – Разъезд обновят железнодорожный путь. Сметная стоимость ремонтных работ уже одобрена.

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