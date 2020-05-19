В Джанкойском районе в ДТП пострадали два человека

Около 20:00 18 мая на дороге «Армянск – Симферополь – Алушта – Ялта» произошла авария с участием двух машин.

Женщина 1955 года рождения за рулём Ford Transit при проезде перекрёстка неравнозначных дорог, не пропустила автомобиль ВАЗ-21102 под управлением гражданина 1987 года рождения.

В результате столкновения, травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир отечественного авто. Пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь