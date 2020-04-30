В Евпатории пенсионерка задержана за попытку сбыта наркотиков в крупном размере

ФСБ пресечена деятельность 66-летней жительницы Евпатории, причастной к систематической продаже наркотиков в крупном размере.

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Женщина приобрела более 200 граммов экстракта маковой соломы для дальнейшей продажи в Евпатории, но реализовать преступный умысел не успела, поскольку была задержана сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», предусматривающей наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь