В Феодосии полицейские за считанные часы нашли сбежавшего из дома подростка

14-летний житель Феодосии вечером 18 апреля ушел из дома и не вернулся. На следующий день его мать обратилась в дежурную часть ОМВД.

Полицейские выяснили, что школьник уже не раз убегал из дома и состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних. Сотрудники МВД опросили знакомых, родных, друзей и одноклассников подростка и спустя несколько часов установили его местонахождение. Инспекторы ПДН обнаружили школьника на одной из улиц Феодосии. Мальчик объяснил им, что все это время просто гулял.

Беглеца вернули в семью, а на его маму был составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь