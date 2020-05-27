В Феодосии у женщины украли коллекционные монеты и советские банкноты

27 мая 2020     12
В Феодосии у женщины украли коллекционные монеты и советские банкноты

Жительница Белогорского района сообщила в полицию, что из ее квартиры в Феодосии пропали семь альбомов с коллекционными монетами России, денежными купюрами и монетами других стран различного периода, электроинструменты и деньги. Ущерб женщина оценила в 150 тыс. рублей.

В квартире никто не жил, и точную дату совершения кражи установить было сложно: неизвестный мог проникнуть в жилище предположительно с начала апреля по середину мая – он отжал балконную дверь.

Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить злоумышленника. Ранее в квартире проводил ремонтные работы 42-летний местный житель, ранее судимый. Зная, что хозяйка там не живет, он решился на преступление.

Похищенными юбилейными монетами мужчина, по его словам, расплачивался в магазинах, а советские деньги находились при нем – их оперативники изъяли как улику.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, мужчина помещен под арест, на него возбуждено уголовное дело.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе выявили два новых случая коронавируса
В Севастополе выявили два новых случая коронавируса

В Севастополе за сутки зафиксированы два новых случая коронавируса. Один – у севастопольца, который жил в Индии. Вернувшись на Родину, …


«Единая Россия» в Севастополе определилась с кандидатами в губернаторы
«Единая Россия» в Севастополе определилась с кандидатами в губернаторы

На внутрипартийное голосование выдвинули две кандидатуры. По предложению Екатерины Алтабаевой кандидатом на должность губернатора Севастополя стала Ирина Кравец. По предложению …


В Алуште инспекторы ДПС остановили машину с амфетамином
В Алуште инспекторы ДПС остановили машину с амфетамином

Сотрудники ГИБДД остановили в Алуште автомобиль для проверки документов. При виде полицейских водитель и пассажир заметно занервничали, тогда инспекторы решили …


В Феодосии у женщины украли коллекционные монеты и советские банкноты
В Феодосии у женщины украли коллекционные монеты и советские банкноты

Жительница Белогорского района сообщила в полицию, что из ее квартиры в Феодосии пропали семь альбомов с коллекционными монетами России, денежными …


Генерал рассказал о возможном усилении разведки США у границ России
Генерал рассказал о возможном усилении разведки США у границ России

С выходом США из Договора по открытому небу (ДОН) американцы попытаются компенсировать отсутствие информации при помощи самолетов-разведчиков у границ России. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты