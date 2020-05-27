В Феодосии у женщины украли коллекционные монеты и советские банкноты

Жительница Белогорского района сообщила в полицию, что из ее квартиры в Феодосии пропали семь альбомов с коллекционными монетами России, денежными купюрами и монетами других стран различного периода, электроинструменты и деньги. Ущерб женщина оценила в 150 тыс. рублей.

В квартире никто не жил, и точную дату совершения кражи установить было сложно: неизвестный мог проникнуть в жилище предположительно с начала апреля по середину мая – он отжал балконную дверь.

Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить злоумышленника. Ранее в квартире проводил ремонтные работы 42-летний местный житель, ранее судимый. Зная, что хозяйка там не живет, он решился на преступление.

Похищенными юбилейными монетами мужчина, по его словам, расплачивался в магазинах, а советские деньги находились при нем – их оперативники изъяли как улику.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, мужчина помещен под арест, на него возбуждено уголовное дело.

Источник: Вести.Севастополь