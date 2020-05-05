В Феодосии вандалы украли цветы на городской набережной

Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook глава администрации города Сергей Бовтуненко.

В Феодосии неизвестные украли цветы, высаженные на клумбы города несколько дней назад. Озеленители «Городского благоустройства» не досчитались 50 петуний на городской набережной и 4 тагетеса из клумбы по улице Горького, написал глава города.

Направлено заявление в полицию. Некоторые клумбы попали в зону видимости камер и у правоохранителей есть все шансы обнаружить злоумышленников.

Источник: Вести.Севастополь