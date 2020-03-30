В ГИБДД рассказали, как будут работать во время карантина

30 марта 2020     24
В ГИБДД рассказали, как будут работать во время карантина

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения охраны здоровья граждан и сотрудников полиции, ГИБДД продолжит работу в штатном режиме, но с некоторыми ограничениями.

– Приостановлен личный приём граждан, в первую очередь лиц из группы риска (пожилые, люди с хроническими заболеваниями);

– государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);

– консультации по вопросам предоставления госуслуг можно получить по телефонам: проведение экзаменов и выдача водительских удостоверений – 8 (8692) 738 452, регистрация транспортных средств – 8 (8692) 738 455;

– за нарушение сроков регистрации транспортных средств административные меры к собственникам временно применяться не будут;

– заявления от граждан принимаются в электронной форме на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции –  https://гибдд.рф/r/92 в разделе «Прием обращений»;

– на этом же сайте в разделе «Новости» можно получить более полную, актуальную и достоверную информацию для участников дорожного движения. 

Госавтоинспекция Севастополя просит с пониманием отнестись к ограничительным мерам из-за пандемии и призывает граждан при посещении подразделений службы всегда иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Вниманию родителей и школьников! Госавтоинспекция Севастополя ввела новую форму повторения Правил дорожного движения с детьми, которые перешли на дистанционное обучение. Сотрудники ГИБДД разработали инфографику о безопасном поведении на дороге и при содействии Департамента образования и науки распространили ее среди родителей и детей через информационные мессенджеры.

В простой и удобной форме каждый школьник сможет повторить правила безопасного перехода проезжей части, сохранив файл в своем гаджете. Скачать полезную инфографику теперь можно и на официальном сайте Госавтоинспекции, а также на страницах ГИБДД в социальных сетях.

Источник: Вести.Севастополь

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