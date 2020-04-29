В горах Крыма спасатели эвакуировали мужчину

В Байдарской долине сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения подняли мужчину, отправившегося на прогулку в горы.

В районе горной местности Байдарской долины мужчина спустился на скальный участок и не смог выбраться обратно самостоятельно. Поисково-спасательная группа МЧС отправилась на помощь к гражданину.

С пострадавшим был установлен визуальный контакт. Спасательная операция проведена с помощью альпинистского снаряжения, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. Медицинская помощь нарушителю режима самоизоляции не потребовалась.

Источник: Вести.Севастополь