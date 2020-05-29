В горах Крыма спасли туриста

28 мая 2020     19
В горах Крыма спасли туриста

Мужчина сбился с тропы в районе горы Сокол. Самостоятельно вернуться на маршрут неудачливый турист не смог.

Четыре поисково-спасательных отделения МЧС и специалисты «Крым-Спас» разыскали его на северо-западной части склона горы на участке с сыпучим грунтом. Специалисты МЧС спустили мужчину со склона с помощью альпинистского снаряжения и проводили на безопасное место. Медицинская помощь гражданину не потребовалась, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

С туристом провели профилактическую беседу о том, как избежать травматизма в горно-лесной местности, а так же оказали ему психологическую помощь.  

Источник: Вести.Севастополь

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В горах Крыма спасли туриста

Мужчина сбился с тропы в районе горы Сокол. Самостоятельно вернуться на маршрут неудачливый турист не смог. Четыре поисково-спасательных отделения МЧС …



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