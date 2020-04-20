В городах Крыма участились кражи из магазинов

20 апреля 2020     11
В городах Крыма участились кражи из магазинов

Сразу две кражи из магазинов Красноперекопска и Бахчисарая были раскрыты полицейскими.

Так в 10-м микрорайоне Красноперекопска ночью неизвестные взломали дверь продуктового магазина и вынесли оттуда товары и деньги. Оперативники быстро установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины 35 и 32 лет, живущие в том же районе города.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, злоумышленники свою вину признали и рассказали, что украденные продукты съели в ту же ночь, а деньги потратили на спиртное. На мужчин возбуждено уголовное дело, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Похожее преступление было совершено и в Бахчисарае. Ночью злоумышленник взломал дверь магазина автозапчастей и вынес товар на сумму более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже ранее не судимого 23-летнего жителя Симферополя. На него тоже возбуждено уголовное дело.

И в апреле это уже не первые случаи заранее спланированных краж из магазинов. 

Источник: Вести.Севастополь

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