В госпитале ЧФ отработали оказание помощи военным водолазам

Учения по оказанию помощи водолазам с использованием барокомплекса «Спаситель» прошли в военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота.
По легенде учений, водолаз получил лёгкую степень декомпрессии и был в транспортировочной барокамере доставлен в госпиталь, и после помещён в стационарную барокамеру. По завершению необходимого лечения в барокамере, пострадавшего перевели в терапевтическое отделение, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Источник: Вести.Севастополь
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