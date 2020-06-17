В госпитале ЧФ отработали оказание помощи военным водолазам

По легенде учений, водолаз получил лёгкую степень декомпрессии и был в транспортировочной барокамере доставлен в госпиталь, и после помещён в стационарную барокамеру. По завершению необходимого лечения в барокамере, пострадавшего перевели в терапевтическое отделение, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Учения по оказанию помощи водолазам с использованием барокомплекса «Спаситель» прошли в военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота.

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