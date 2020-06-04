В июне парк санатория «Дюльбер» можно посетить бесплатно

В Кореизе для прогулок открыли парк санатория «Дюльбер». С 5 по 30 июня посетить его можно бесплатно.

В пресс-службе сети санаториев, к которому относится «Дюльбер», рассказали агентству Крыминформ, что каждый час с 9.00 до 16.00 будут проводиться экскурсии. Их можно посетить ежедневно, кроме понедельника. Стоимость экскурсии составит 50 рублей с человека.

Санаторий располагается во дворце, построенном в конце XIX в. в мавританском стиле. Знаменитый архитектор Николай Краснов возвел его для Великого князя Петра Николаевича Романова, внука Николая I и дяди последнего Российского императора Николая II. Бывшие великокняжеские апартаменты окружает роскошный парк, который называют ботаническим садом в миниатюре.

Источник: Вести.Севастополь