В июне пройдет отбор учеников в Академию футбола Крыма

21 мая 2020     11
В июне пройдет отбор учеников в Академию футбола Крыма

На базе Евпаторийского спорткомплекса «Арена-Крым» открывается Академия футбола Крыма. Ее директором назначен Михаил Андреянов. Первый отбор учеников пройдет в июне.

Об этом создатели нового учебного заведения рассказали на онлайн пресс-конференции.

«Разработаны критерии отбора игроков, которые включают в себя несколько тестирований, в том числе по физической подготовке, тактическому и игровому мышлению. Планируем в июне провести в пять этапов отбор футболистов с 2004 по 2009 годы рождения, отобрать 150 самых одаренных детишек», — рассказал Михаил Андреянов.

Помещения для занятий уже подготовлены, осталось лишь завезти мебель.

Также на пресс-конференции было подписано соглашение между Министерством спорта Республики Крым и Академией футбола. По нему правительство предоставит субсидии для спортивной подготовки детей, проявивших неординарные способности в футболе.

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, тоже участвовавший в онлайн-встрече с журналистами, считает, что первые результаты Академия футбола Крыма принесет через 3-5 лет. Только за такое время можно подготовить профессионального игрока.

Источник: Вести.Севастополь

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