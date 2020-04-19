В инфекционной больнице Севастополя находятся 11 человек с COVID-19

19 апреля 2020     12
В инфекционной больнице Севастополя находятся 11 человек с COVID-19

В стационаре севастопольской инфекционной больницы находятся 11 пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. 

Всего за период пандемии в Севастополе зарегистрировано 16 случаев заболевания, 5 человек уже выписаны после выздоровления. 

Всего в инфекционной больнице находятся под наблюдением медиков 85 человек, а на дому – 1665 человек, в Свято-Георгиевском монастыре – 21.    

Пациенты и сотрудники больницы имени Даши Севастопольской, а также медработники горбольницы №4 переведены в пансионат «Изумруд», действующий в режиме обсерватора. Вчера у 3 женщин из больницы имени Даши Севастопольской подтвердился диагноз COVID-19. Из-за имеющихся заболеваний они находились в городской больнице №9.

Источник: Вести.Севастополь

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