В инфекционной больнице Севастополя выросло число пациентов

По состоянию на утро 17 апреля в инфекционной больнице находятся под наблюдением 82 человека. За сутки это число увеличилось на 12 человек.

Из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 – 8 человек, остальные ждут результатов анализов.

В целом за время пандемии в Севастополе зарегистрировано 12 случаев коронавируса, четыре человека выздоровели и выписаны.

Под наблюдением по месту жительства находятся 1376 человек. За сутки людей, переведенных в режим жесткой самоизоляции, стало на 7 больше. Под медицинским наблюдением в Свято-Георгиевском монастыре, куда приезжал паломник, зараженный коронавирусом, находится 21 человек.

В пансионате «Изумруд», который действует в режиме обсерватора, сейчас живут пациенты и сотрудники больницы им. Даши Севастопольской, а также медработники четвёртой горбольницы, куда случайно были доставлены больные коронавирусом.

Источник: Вести.Севастополь