В Интернете появились фейковые сайты, предлагающие оформить выплаты на детей

30 мая 2020     20
В Интернете появились фейковые сайты, предлагающие оформить выплаты на детей

В МВД по Республике Крым предупреждают родителей, что киперпреступники начали создавать фейковые сайты, где предлагают оформить выплаты на детей, и тем самым выманивают у людей данные их банковских карт.

Так в Интернете можно наткнуться на ресурсы, которые предлагают проверить, положена ли гражданину выплата, и дальше ведут его по разным ссылкам. В названиях фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Фейковые сайты могут отличаться от официальных лишь одной буквой, цифрой или доменным именем.

На некоторых сайтах требуют ввести логин и пароль для входа на портал госуслуг, и тем самым мошенникам становятся известны эти конфигурации букв и цифр. Где-то просят ввести данные банковской карты, cvv-код с обратной стороны карты и даже пин-код карты.

В МВД обращают внимание жителей, что подать заявление на выплату можно на портале Госуслуги https://www.gosuslugi.ru или сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете https://es.pfrf.ru. И эти сайты никогда не попросят у вас данные банковской карты, там требуется ввести номер расчетного счета получателя.

Полицейские просят не вводить данные банковской карты «для проверки информации» и не платить никаких комиссий «за перевод пособия на счет».

А если на компьютере установлен хороший антивирус, он должен автоматически распознавать фишинговые сайты.

Источник: Вести.Севастополь

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