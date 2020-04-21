В Ялте будут судить мужчину, продававшего поддельные разрешения на работу

Накануне сотрудники ОМВД по городу Ялта возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который дома изготавливал фиктивные справки о разрешении на работу и передвижении по городу.
Об этом сообщил сегодня на заседании оперативного штаба заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.
Сейчас полицейские ищут тех, кто покупал у мужчины эти справки стоимостью 3 тысячи рублей. Как сказал Смаглин, под уголовную ответственность подпадают и те, кто пользуется такими липовыми документами.
Источник: Вести.Севастополь
|
В Крыму коронавирус обнаружен у 11-летнего ребенка
За сутки в Крыму подтвердился еще один случай коронавируса. В Красногвардейском районе от ранее заболевшей мамы заразился ее 11-летний ребенок. …
|
Житель Крыма выращивал на даче и продавал марихуану
В Симферополе задержан местный житель, подозреваемый в сбыте марихуаны, выращенной на даче. Ранее не судимый 45-летний симферополец продал другому гражданину …
|
Севастополец, нарушивший режим самоизоляции, пытался подкупить инспектора ДПС
27-летний водитель, зная, что у него нет специального пропуска и справки от работодателя, пытался дать взятку сотруднику ДПС, который остановил …
|
Проектами по преображению Инкермана займется Институт развития города СевГУ
Муниципальные власти Инкермана выступят заказчиками для разработки трех проектов, которые будут подготовлены студенческими командами. Студенты Института развития города СевГУ с …
|
В Крыму начинается тотальная проверка граждан из других регионов
Во всех территориальных органах МВД совместно с Росгвардией и муниципалитетами созданы мобильные группы, которые с 22 апреля начнут проверять всех, …