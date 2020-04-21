В Ялте будут судить мужчину, продававшего поддельные разрешения на работу

Накануне сотрудники ОМВД по городу Ялта возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который дома изготавливал фиктивные справки о разрешении на работу и передвижении по городу.

Об этом сообщил сегодня на заседании оперативного штаба заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

Сейчас полицейские ищут тех, кто покупал у мужчины эти справки стоимостью 3 тысячи рублей. Как сказал Смаглин, под уголовную ответственность подпадают и те, кто пользуется такими липовыми документами.

Источник: Вести.Севастополь