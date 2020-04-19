В Ялте и Симферополе зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции

В Крыму число зараженных коронавирусом выросло до 45 человек. Информацию об этом опубликовал глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Диагноз подтвердился у пассажира поезда «Таврия», прибывшего в Крым из Москвы. Мужчина был госпитализирован вчера с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Второй выявленный случай – контактный по ранее подтвержденному случаю по семейному очагу.

«В отношении лиц, контактировавших с заболевшим в поезде, организованы все необходимые профилактические мероприятия, медицинское наблюдение и лабораторное обследование», – сообщил Сергей Аксенов.

Источник: Вести.Севастополь