В Ялте на пожаре в многоэтажном доме спасён человек

Сообщение о задымлении на третьем этаже 9-этажного дома по улице Крупская в Ялте поступило в 08:27.
На месте звено газодымозащитной службы провело разведку помещений. В горящей квартире обнаружен пострадавший, которого спасатели передали сотрудникам скорой помощи. Человек был госпитализирован в Ялтинскую городскую больницу.
В 09:05 возгорание площадью 10 квадратных метров было ликвидировано.
«Причину пожара установят эксперты», – уточнил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
Источник: Вести.Севастополь