В Ялте на пожаре в многоэтажном доме спасён человек

В 09:05 возгорание площадью 10 квадратных метров было ликвидировано.

На месте звено газодымозащитной службы провело разведку помещений. В горящей квартире обнаружен пострадавший, которого спасатели передали сотрудникам скорой помощи. Человек был госпитализирован в Ялтинскую городскую больницу.

Сообщение о задымлении на третьем этаже 9-этажного дома по улице Крупская в Ялте поступило в 08:27.

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