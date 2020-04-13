В Ялте нетрезвая женщина напала на полицейского

Полицейские приехали на вызов, поступивший от жильцов коммунальной квартиры, которые сообщили, что их соседи распивают алкоголь, кричат и нарушают общественный порядок.
Сотрудники УМВД Ялты прибыли на место и обнаружили мужчину и женщину, поведение которых указывало на состояние алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина начал нецензурно выражаться в адрес стажей порядка, а его подруга нанесла одному из полицейских несколько ударов и порвала форму.
Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови обоих дебоширов. Их личности установлены, ранее они привлекались к административной ответственности.
Источник: Вести.Севастополь
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