В Ялте нетрезвая женщина напала на полицейского

Полицейские приехали на вызов, поступивший от жильцов коммунальной квартиры, которые сообщили, что их соседи распивают алкоголь, кричат и нарушают общественный порядок.

Сотрудники УМВД Ялты прибыли на место и обнаружили мужчину и женщину, поведение которых указывало на состояние алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина начал нецензурно выражаться в адрес стажей порядка, а его подруга нанесла одному из полицейских несколько ударов и порвала форму.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови обоих дебоширов. Их личности установлены, ранее они привлекались к административной ответственности.

Источник: Вести.Севастополь