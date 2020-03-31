В Ялте пьяные напали на полицейских, которые пытались отправить их домой

31 марта 2020     12
В Ялте пьяные напали на полицейских, которые пытались отправить их домой

Для четверых жителей Ялты выход из дома в период карантина может закончиться не только штрафами, но и уголовным делом за оскорбление и нападение на сотрудников полиции.

Вечером в воскресенье полицейские во время патрулирования улиц обратили внимание на компанию молодых людей в возрасте от 27 до 36 лет, судя по виду – нетрезвых. Они подошли к нарушителям режима, предъявили служебные удостоверения, а также разъяснили, что до 5 апреля всем необходимо оставаться дома. Однако мужчины повели себя агрессивно: начали оскорблять полицейских.

Один из сотрудников полиции получил даже телесные повреждения. Молодых людей задержали и доставили сначала на медицинское освидетельствование, а затем в ОВД. Медосмотр показал, что мужчины были пьяными.

На них составлены административные протоколы по ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). А материалы по факту нанесения ударов полицейскому переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта nefakt.info

Источник: Вести.Севастополь

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