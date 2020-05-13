В Ялте погибла девушка-пассажир мотоцикла

13 мая 2020     16
В Ялте погибла девушка-пассажир мотоцикла

После аварии с участием мотоцикла и автомобиля, 19-летняя девушка с тяжёлыми травмами была доставлена в больницу, где скончалась в реанимации.

По предварительным данным, 20-летний водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь по улице Сеченова, не правильно выбрал скорость, не справился с управлением и опрокинул мотоцикл, после чего столкнулся с остановившимся автомобилем Renault.

Госавтоинспекция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба МВД по РК.

Источник: Вести.Севастополь

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В Ялте погибла девушка-пассажир мотоцикла
В Ялте погибла девушка-пассажир мотоцикла

После аварии с участием мотоцикла и автомобиля, 19-летняя девушка с тяжёлыми травмами была доставлена в больницу, где скончалась в реанимации. …



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