В Ялте сотрудника ГУП «Водоканал ЮБК» будут судить за взятку

Направлено в суд уголовное дело в отношении экс-начальника Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства ГУП РК «Водоканал ЮБК», обвиняемого в получении взятки.

Установлено, что жительница посёлка Кацивели обратилась к знакомому, чтобы тот помог получить техусловия на подключение к системам водоснабжения и водоотведения. Начальник Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства ГУП РК «Водоканал ЮБК» за ускорение процесса решил получить через посредника 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

После того, как в сентябре 2019 года подозреваемый получил от посредника деньги, они оба были задержаны сотрудниками ФСБ.

Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении посредника уже находится на рассмотрении.

Источник: Вести.Севастополь