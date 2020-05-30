В Ялте водитель на угнанном автомобиле сбил сотрудника ДПС

Вечером 29 мая в Ялте при попытке задержания водителя пострадал инспектор ДПС.
Двое сотрудников ГИБДД остановили на дороге автомобиль «Мерседес». За рулем находился 43-летний житель Костромы. При проверке документов на машину инспекторы поняли, что она находится в международном розыске по линии Интерпола.
Водителя пригласили в патрульный автомобиль, но мужчина попытался скрыться с места происшествия. Разворачивая машину, он сбил одного из инспекторов, находящегося на проезжей части. Напарник травмированного полицейского сумел задержать нарушителя, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым.
Инспектор получил небольшие повреждения и от госпитализации отказался.
Материалы в отношении водителя переданы в следственные органы. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.
Источник: Вести.Севастополь