В Ялте водитель на угнанном автомобиле сбил сотрудника ДПС

Вечером 29 мая в Ялте при попытке задержания водителя пострадал инспектор ДПС.

Двое сотрудников ГИБДД остановили на дороге автомобиль «Мерседес». За рулем находился 43-летний житель Костромы. При проверке документов на машину инспекторы поняли, что она находится в международном розыске по линии Интерпола.

Водителя пригласили в патрульный автомобиль, но мужчина попытался скрыться с места происшествия. Разворачивая машину, он сбил одного из инспекторов, находящегося на проезжей части. Напарник травмированного полицейского сумел задержать нарушителя, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым.

Инспектор получил небольшие повреждения и от госпитализации отказался.

Материалы в отношении водителя переданы в следственные органы. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Источник: Вести.Севастополь