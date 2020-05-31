В Ялте взят под стражу водитель, сбивший инспектора ДПС

Возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя из Ялты, который при попытке скрыться от правоохранителей, травмировал полицейского.

Сотрудники ДПС 29 мая в Ялте остановили для проверки документов автомобиль Mercedes. Выяснилось, что он находится в международном розыске по линии Интерпола. Водитель при попытке скрыться сбил инспектора ДПС. В результате погони мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти.

По решению суда нарушитель заключён под стражу. Травмированный полицейский находится на больничном. Расследование продолжается.

Источник: Вести.Севастополь