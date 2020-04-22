В Ялте задержали подозреваемого в 10 квартирных кражах

Мужчина проникал в частные домовладения в ночное время, когда хозяева спали или отсутствовали дома.

Полиция Ялты по подозрению в совершении 10 краж задержала 33-летнего местного жителя, неоднократно судимого за имущественные преступления.

Мужчина проникал в дома и похищал ювелирные изделия, бытовую, компьютерную и мобильную технику, одежду и другое ценное имущество, а также деньги, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

В одном из домов он украл две плазменные панели, в другом – духи и драгоценностей. Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

Часть похищенного полицейским удалось изъять. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

Источник: Вести.Севастополь