В Ялте задержали водителя, устроившего ДТП и скрывшегося

26 мая 2020     19
В Ялте задержали водителя, устроившего ДТП и скрывшегося

В субботу, 23 мая, около 13:30 на улице Руданского в Ялте произошло ДТП с участием мопеда и кроссовера.

Водитель автомобиля Honda, двигаясь в сторону улицы Рузвельта, совершил наезд на мопед Honda Dio, следовавший в попутном направлении. После чего скрылся с места ДТП. В результате водитель мопеда, 2001 года рождения, был госпитализирован.

Инспекторам ГИБДД удалось установить личность правонарушителя. Им оказалась 39-летняя местная жительница. Из-за несоблюдения дистанции она допустила столкновение с движущимся впереди мопедом, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

За оставление места ДТП женщина отстранена от управления транспортными средствами на год.

Источник: Вести.Севастополь

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