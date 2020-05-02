В Ялте задержан подозреваемый в краже алкоголя из супермаркета

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования города получили информацию, что в одном из охраняемых супермаркетов сработала «тревожная» сигнализация.

Когда росгвардейцы прибыли в магазин, работники торгового заведения рассказали им, что опознали в одном из посетителей злоумышленника, который до этого пронес мимо кассы три бутылки элитного алкоголя.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали его сотрудникам МВД для дальнейшего разбирательства.

Источник: Вести.Севастополь