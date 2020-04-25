В Ялте задержана пенсионерка с наркотиками

25 апреля 2020     5
В Ялте задержана пенсионерка с наркотиками

Дома у 66-летней жительницы пригорода Ялты обнаружены 10 пакетиков с веществом растительного происхождения, электронные весы и фасовочный материал.

Изъятое у пенсионерки вещество было направлено на экспертизу. Специалисты идентифицировали его как марихуану общей массой 10,8 грамма.

Ранее пожилая женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, судом ей было назначено наказание в виде штрафа. Пенсионерка рассказала стражам порядка, что приобрела наркотики для личного употребления, сообщает в пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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