В Ялте закрыт доступ на набережную

Чтобы люди сидели дома, а не гуляли по улицам, в Ялте решено было перегородить все подходы к набережной.

Накануне представители Совмина Крыма выехали во все города и районы республики, чтобы посмотреть, как на местах организована работа.

Так увидев большое количество гуляющих и рыбаков на набережной Ялты, а также работающие там кафе, было принято решение закрыть доступ к зонам отдыха. Также поступили сообщения, что люди компаниями начали собираться во дворах.

“Наши граждане путают, что это не отпуск, а карантин! И во дворах тоже можно подхватить заразу!” – акцентировал Сергей Аксенов.

Также накануне поступила информация, что в районе Красной пещеры было замечено около ста машин, то есть около 500 человек туда приехали на отдых. Пришлось вызывать Росгвардию, сообщила Ирина Кивико, заместитель председателя Совета министров Крыма. Со всеми отдыхающими провели разъяснительные беседы. Сегодня ей прислали фотографии оттуда, пока машин на подъезде к пещере нет.

Члены Совмина объехали кафе на трассах, к некоторым пришлось заезжать по три раза, рассказала Ирина Кивико: “Пытаемся по-человечески объяснить, что можно вести выездную торговлю, через Интернет продавать блюда, но не надо работать в залах! Не слышат, к сожалению. Мы вынуждены были возвращаться второй раз, а к некоторым и в третий. Потому что только мы уедем, они полчаса переждут и снова начинают работать. Вынуждены были вызывать сотрудников МВД!” “Не надо писать нам: “Закрывайте Крым!”, – говорит министр труда и соцзащиты Елена Романовская, – начинать надо с себя: останьтесь дома в эти дни. Если вы пишете, что на набережной Ялты было много людей, значит, вы тоже там были! Иначе как вы могли это увидеть? Если вы пишете, что работают ярмарки, значит, вы тоже туда ходили! Если хочется выйти на улицу, выходите, но так, чтобы не встречаться с соседями, не общаться с другими людьми, не водить детей на детские площадки!”

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, в которых рассказывается, как обезопасить себя, если очень нужно сходить в магазин или аптеку, принести продукты родным.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь