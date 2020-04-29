В Каче хотят создать музей авиационной техники

Концепцию музея авиационной техники разработали в Каче – легендарном поселке авиаторов. На его строительство необходимо 600 миллионов рублей.

<!-- -->

Анатолий Петрович рассказывает о новой экскурсии для школьников. Когда режим самоизоляции перестанет действовать, он пригласит мальчишек и девчонок в путешествие по страницам истории колыбели русской авиации. Первая рус­ская школа летчиков была открыта в Каче Николаем Вторым в 1910 году.

«Что есть в авиации, в военной авиации – это всё рождалось здесь, на Каче. Впервые в 1916 году в ноябре был выполнен прыжок с парашютом лётчиком шеф-пилотом Ефимовым, – говорит председатель совета ветеранов Качинского муниципального округа Анатолий Станкевич. – Лётчик Арсеулов покорил штопор. Штопор – неуправляемый полёт, перед которым очень многие гибли».

А он – выполнил. Тоже впервые в истории, и тоже в Каче. Здесь совершали первые ночные полёты, ночные прыжки с парашютом. Старейший действующий аэродром на территории России дал путёвку в небо Александру Покрышкину. В Каче служили Василий Сталин, Михаил Фрунзе, Аметхан-Султан, первая советская летчица-истребитель Зинаида Кокорина. Уникальные фотографии, вещи, документы из личных коллекций местных жителей могли бы составить музейный фонд на несколько сотен единиц хранения. Вот только самого музея здесь пока нет. За разработку концепции взялась местная администрация.

«Хотим поставить там несколько тренажёров, естественно хочется и аэродинамическую трубу, чтобы могли ребята полетать, – рассказывает глава Качинского муниципального округа Николай Герасим. – У нас нет ни дома культуры, ни клуба… Это я не только про Качу, а про весь муниципалитет свой говорю, у нас в деревнях отсутствуют кинотеатры, ничего нет».

В трехэтажном здании музея планируют актовый зал на 550 мест, классы для клубов научно-технического творчества и библиотеку. В залах – вся история российской авиации. О помощи с составлением экспозиции уже договорились с учёными из Москвы.

Участок под музей уже выделили и узаконили. На берегу моря, на площади 4,5 гектара планируют выставить 12 самолётов и вертолётов. Их уже пообещали передать воинские части.

Продолжить работу смогут как только получат разрешение от региональных властей и решат вопрос с финансированием. Возможно, придется привлечь частных инвесторов. Начало строительства было бы лучшим подарком в год 75-летия Победы. А пока в местной администрации составляют план праздничных мероприятий.

«Праздничный фейерверк будет в любом случае, в любом случае поздравление главы, обязательно поздравление ветеранам на дому, мы сможем это сделать», – говорит заместитель главы администрации Качинского муниципального округа Юлия Курбатова.

Праздник все равно будет. А пустые улицы – повод нарастить темпы генеральной уборки.

Алёна Давыдова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь