В кадетском корпусе СКР в Севастополе увеличили квоту для детей-сирот

8 июня 2020     25
В кадетском корпусе СКР в Севастополе увеличили квоту для детей-сирот

Квота для детей-сирот в филиале севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета России увеличена.

Теперь она составит 50%. Подбор кандидатов из числа детей-сирот будет проходить до середины июля. Сейчас новое учебное заведение набирает два восьмых и два десятых класса. Всего в кадетский корпус отберут 96 человек. Пока для занятий филиалу выделили отдельное крыло в инженерной школе. Затем у кадетского корпуса появится собственное здание. Воспитанники будут носить военно-морскую форму Черноморского флота и обучаться по различным дисциплинам – от бальных танцев до боевой подготовки. Но основной упор будут делать на юридическое направление.

Источник: Вести.Севастополь

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