В Керчи более 120 тысяч человек останутся без воды

Работы планируются на период с 06:00 27 мая до 15:00 28 мая. В это время будет обеспечен подвоз воды населению, в медицинские учреждения и в детские сады при условии работы дежурных групп.

«В связи с осуществлением запланированных аварийных работ от водоснабжения будет отключено 126 тысяч человек… Население будет обеспечено подвозом воды согласно утверждённому графику», – приводит глава МЧС РК Сергей Шахов сообщение от ГУП «Вода Крыма».

27 и 28 мая в городском округе Керчь водоснабжение будет отключено у 126 тысяч потребителей.

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