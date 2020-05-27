В Керчи более 120 тысяч человек останутся без воды

27 и 28 мая в городском округе Керчь водоснабжение будет отключено у 126 тысяч потребителей.
«В связи с осуществлением запланированных аварийных работ от водоснабжения будет отключено 126 тысяч человек… Население будет обеспечено подвозом воды согласно утверждённому графику», – приводит глава МЧС РК Сергей Шахов сообщение от ГУП «Вода Крыма».
Работы планируются на период с 06:00 27 мая до 15:00 28 мая. В это время будет обеспечен подвоз воды населению, в медицинские учреждения и в детские сады при условии работы дежурных групп.
Источник: Вести.Севастополь