В Керчи ликвидирован пожар в десятиэтажном жилом доме

На десятом этаже многоквартирного дома по улице Сморжевского в Керчи произошло возгорание в квартире. Двое детей были эвакуированы.
Как установили специалисты, огонь распространялся с кухни и балкона. Спасательный отряд противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым эвакуировал 15 жильцов горящего дома. Двое из них – дети. Спасатели ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров за 40 минут.
Погибших и пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются специалистами, сообщает пресс-служба МЧС.
Источник: Вести.Севастополь