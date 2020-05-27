В Керчи ликвидирован пожар в десятиэтажном жилом доме

Погибших и пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются специалистами, сообщает пресс-служба МЧС.

Как установили специалисты, огонь распространялся с кухни и балкона. Спасательный отряд противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым эвакуировал 15 жильцов горящего дома. Двое из них – дети. Спасатели ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров за 40 минут.

На десятом этаже многоквартирного дома по улице Сморжевского в Керчи произошло возгорание в квартире. Двое детей были эвакуированы.

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