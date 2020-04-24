В Керчи уничтожены девять авиабомб

В Крыму уничтожены взрывоопасные предметы времен ВОВ, найденные в море в районе поселка Маяк.

Крымские саперы морского отряда МЧС подняли со дна моря девять авиабомб. Как сообщает пресс-служба ведомства, боеприпасы времен Великой Отечественной войны находились на глубине двух метров в 15 километрах от берега в районе поселка Маяк.

Опасные находки специалисты идентифицировали как одну фугасную авиационную бомбу весом 50 килограмм, одну осколочную авиабомбу весом 2,5 килограмма и семь десятикилограммовых осколочных авиабомб.

Снаряды были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне для взрывных работ.

Источник: Вести.Севастополь