В Керчи за избиение сокамерника осуждены заключенные

Керченский городской суд вынес приговор троим заключенным за избиение сокамерника.

Трое уже осужденных граждан признаны виновными в избиении сокамерника. Они получили наказание в виде 1,9 года лишения свободы. Прежние свои сроки правонарушители уже отбыли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Как выяснилось, заключенным не понравилось то, что их сокамерник встал на путь исправления и мужчины пытались ему воспрепятствовать, применяя физическое насилие.

Источник: Вести.Севастополь