В КФУ хотят вывести засухоустойчивые сорта яблок

25 мая 2020     23
В КФУ хотят вывести засухоустойчивые сорта яблок

В суперинтенсивном яблоневом саду Крымского федерального университета будут заниматься селекцией районированных засухоустойчивых сортов, используя биотехнологии клонирования посадочного материала.

Как сообщает пресс-служба вуза, на площади в 10 гектаров высажено более 20 тысяч деревьев. Единичные плоды сад может дать в следующем году, а первый урожай, соберут, скорее всего, через два года. Там высажены высокопродуктивные сорта яблок: «Гала», «Ред Делишес» и «Гренни Смит».

Проректор по внешним связям вуза Михаил Сергеев рассказал, что КФУ создаёт промышленный, а не селекционный сад, чтобы студенты могли здесь проходить практику, а после нее – работать на современном сельхозпредприятии. Вуз при этом будет вести не только научную, но и производственную деятельность и станет сельхозтоваропроизводителем.

«Сейчас промышленные садоводы вынуждены отправлять выпускников на обучение за границу. В итоге только 1% специалистов из всего выпуска через 2-3 года возвращаются в сад. И какие темпы развития у нас тогда могут быть? Наш сад – это кладезь для студентов», – считает Михаил Сергеев.

Привой в КФУ планируют получать из своего сада, затем клонировать его в биотехнологическом комплексе университета, чтобы материал был без вирусов и вредителей. Также здесь хотят заложить собственный маточник, чтобы в будущем стать производителями саженцев и выводить новые сорта.

 

Источник: Вести.Севастополь

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