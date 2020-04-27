В Крым доставлена мини-лаборатория для экспресс-тестов на коронавирус

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей официальной странице в Facebook.
Лаборатория была доставлена в Крым из Татарстана по просьбе Сергея Аксенова. Портативная мини-лаборатория предназначена для экспресс-диагностики COVID-19. Для проведения теста на коронавирус требуется всего 30 минут.
«Это действительно уникальное высокотехнологичное оборудование, оно передано в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе», – сообщает глава Крыма.
Источник: Вести.Севастополь