В Крым доставлена мини-лаборатория для экспресс-тестов на коронавирус

«Это действительно уникальное высокотехнологичное оборудование, оно передано в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе», – сообщает глава Крыма.

Лаборатория была доставлена в Крым из Татарстана по просьбе Сергея Аксенова. Портативная мини-лаборатория предназначена для экспресс-диагностики COVID-19. Для проведения теста на коронавирус требуется всего 30 минут.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей официальной странице в Facebook.

Опубликовано видео с затопленного в 1941 году теплохода «Армения» Участники экспедиции Русского географического общества опубликовали подводные съемки затопленного в 1941 году в Черном море теплохода «Армения». На дне Чёрного моря …



В Крым доставлена мини-лаборатория для экспресс-тестов на коронавирус Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей официальной странице в Facebook. Лаборатория была доставлена в Крым из …



В Севастополе кладбища закрыты для посещений Сегодня все севастопольские кладбища – их в городе 13 – несмотря на Радоницу закрыты для посещения и даже для проведения …



В Севастополе медики получат дополнительно две тысячи противочумных костюмов В Севастополе закупят две тысячи многоразовых противочумных костюмов для медиков. Каждый костюм можно будет использовать до 50 раз. Об этом …

