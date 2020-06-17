В Крым идут грозы и град

К вечеру 17 июня, а также 18 и 19 июня, в Крыму ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер.

«В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 17 июня, а также с 18 по 19 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Он подчеркнул, что при такой погоде вероятно возникновение ЧС. Граждан просят избегать нахождения рядом с линиями электропередач, слабоукреплёнными конструкциями, деревьями, не выходить в акватории Азовского и Чёрного морей, других водоёмов.

Источник: Вести.Севастополь