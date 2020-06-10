В Крым прибудет новая «Комета»

Третье пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» спущено на воду в Рыбинске.

Судно отправится в Крым после окончания швартовных и ходовых испытаний. Это уже третья «Комета», созданная на судостроительном заводе «Вымпел» для морских пассажирских перевозок по Крыму. Об этом на своей странице Facebook написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Первый скоростной теплоход проекта был сдан в 2018 году, а второе судно отправилось в Крым в сентябре 2019 года. Сезон морских перевозок в 2020 году планировали открыть в мае, но из-за пандемии коронавируса он отложен. В случае отмены действующего ограничительного режима морское сообщение будет возобновлено и суда вновь свяжут Южный берег Крым с Севастополем.

Рыбинский завод уже приступил к производству четвертой и пятой «Кометы 120М».

Источник: Вести.Севастополь