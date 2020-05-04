В Крым с Украины за сутки приехали десять человек

Шестеро из них пытались проехать через пункт пропуска ночью.

Об этом на оперативном штабе по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции сообщила руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Она отметила, что на сегодняшний день количество тех, кто пытался выехать с территории Крыма, уменьшилось практически в пять раз: с десяти до двух человек. Но количество граждан, которые въехали на полуостров за сутки не изменилось. Она также подчеркнула, что из 10 человек шесть въехали в ночное время.

«Наверное, в надежде на то, что они не будут помещены в обсерватор. Но они все уже там, все без исключения», – уточнила Наталья Пеньковская.

Источник: Вести.Севастополь