В крымских больницах, ставших обсерваторами, запретили передачу продуктов из дома

Главным врачам Красногвардейской районной больницы, клинической больницы Симферополя (бывшей Железнодорожной) и Алуштинской горбольницы Роспотребнадзор направил предписание усилить режим питания пациентов и медработников, которые остались там в изоляции.
Это связано с тем, что родственникам тех, кто находится сейчас в медучреждениях, запретили приносить из дома продукты и готовые блюда, чтобы избежать возможного заноса инфекции. Больницы взяты под круглосуточную охрану полиции и Росгвардии, и доступ с посылками в приемный покой ограничен.
Главврачам рекомендовано пересмотреть меню: усилить разнообразие и калорийность пищи. Еще одно требование: приносить пациентам еду прямо в палаты в одноразовых тарелках, а потом обеспечить утилизацию посуды с соблюдением всех мер предосторожности.
Больница в Красногвардейском стала обсерватором после того, как коронавирус подтвердился там у лифтера, а в Железнодорожную больницу привезли пациента с симптомами пневмонии, у которого позже также была диагностирована новая инфекция. От него заразились еще двое врачей.
В Алуште обсерватором стало терапевтическое отделение горбольницы, где лечили от ОРВИ 95-летнюю женщину, а потом, когда пришли результаты анализов, оказалось, что у нее коронавирус.
Источник: Вести.Севастополь