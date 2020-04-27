В крымских больницах, ставших обсерваторами, запретили передачу продуктов из дома

27 апреля 2020     16
В крымских больницах, ставших обсерваторами, запретили передачу продуктов из дома

Главным врачам Красногвардейской районной больницы, клинической больницы Симферополя (бывшей Железнодорожной) и Алуштинской горбольницы Роспотребнадзор направил предписание усилить режим питания пациентов и медработников, которые остались там в изоляции. 

Это связано с тем, что родственникам тех, кто находится сейчас в медучреждениях, запретили приносить из дома продукты и готовые блюда, чтобы избежать возможного заноса инфекции. Больницы взяты под круглосуточную охрану полиции и Росгвардии, и доступ с посылками в приемный покой ограничен. 

Главврачам рекомендовано пересмотреть меню: усилить разнообразие и калорийность пищи. Еще одно требование: приносить пациентам еду прямо в палаты в одноразовых тарелках, а потом обеспечить утилизацию посуды с соблюдением всех мер предосторожности. 

Больница в Красногвардейском стала обсерватором после того, как коронавирус подтвердился там у лифтера, а в Железнодорожную больницу привезли пациента с симптомами пневмонии, у которого позже также была диагностирована новая инфекция. От него заразились еще двое врачей. 

В Алуште обсерватором стало терапевтическое отделение горбольницы, где лечили от ОРВИ 95-летнюю женщину, а потом, когда пришли результаты анализов, оказалось, что у нее коронавирус. 

Источник: Вести.Севастополь

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