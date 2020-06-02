В Крымской больнице появился еще один аппарат ЭКМО

Симферопольская больница получила аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, применяемый для обеспечения временной поддержки жизни пациента.

ЭКМО – это специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое, когда собственные органы пациента не справляются с нагрузкой. Аппараты применяют в том числе и при лечении тяжелых последствий коронавируса.

В Крыму уже есть один такой медицинский прибор. Он находится в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. Второй – отправлен в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7. По словам министра здравоохранения Республики Крым Игоря Чемоданова, имея в распоряжении аппараты ЭКМО и ИВЛ, горбольница в полном объеме готова оказывать помощь пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции.

Источник: Вести.Севастополь