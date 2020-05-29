В Крымском селе участковые обнаружили плантацию конопли

Конопля изъята у гражданина, возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.

«Наркоплантацию» нашли сотрудники службы участковых уполномоченных. 38-летний крымчанин вырастил 97 кустов наркосодержащего растения. На них присутствовали признаки ухода и полива, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Сакском районе во дворе домовладения сельчанин оборудовал теплицу для выращивания конопли.

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