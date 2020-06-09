В Крыму 11 новых случаев коронавируса

9 июня 2020     5
В Крыму 11 новых случаев коронавируса

За сутки в республике Крым зафиксировано 11 случаев COVID-19. Три случая – в Симферополе, 5 – в Феодосии и еще три – на корабле, который стоит на якоре в Керчи. 

Как рассказал сегодня на утреннем брифинге заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, в Симферополе двое заболевших – оба из контактной группы, еще один обратился в больницу с признаками пневмонии, позже у него лабораторно выявили коронавирус. 

В Феодосии все пять заболевших находились под меднаблюдением как контактные по уже существующему очагу. 

Моряков обследовали еще в Краснодарском крае, у троих анализы оказались положительными. Сейчас корабль стоит в Керчи, но никто на сушу не сходил. Тех, у кого подтвердился COVID-19, сняли с борта и доставили в горбольницу №7 Симферополя, ставшую ковидным госпиталем. 

С учетом новых заболевших число случаев коронавируса в Крыму достигло 457. В больницах лечение сейчас проходит 121 человек. Семь из них находятся в тяжелом состоянии, 90 – в состоянии средней степени тяжести. С начала пандемии выписаны уже 324 пациента, семь – за последние сутки. 

Общее число людей, находящихся под меднаблюдением, достигло 2897 человек. За сутки под него были взяты 165 человек, сняли его со 139-ти. 

С диагнозом “внебольничная пневмония” в больницах Крыма находятся 187 человек, 11 из них в тяжелом состоянии.

Источник: Вести.Севастополь

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