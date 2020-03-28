В Крыму 31 марта откроют второй обсерватор

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму.

Ялтинский обсерватор начнет свою работу 31 марта. Сейчас помещения будущего обсерватора готовят к приему граждан и оснащают необходимыми техническими средствами.

Евпаторийский обсерватор уже открыт и туда поступили первые пациенты. В настоящее время в нем на карантине по коронавирусной инфекции находятся семь человек. Сообщается также о том, что в Евпатории дополнительно будут задействованы помещения санатория «Здравница». Вместимость санатория – 300 мест.

Для Керченского обсерватора пока только будет подана заявка на финансирование.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь