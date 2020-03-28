В Крыму 31 марта откроют второй обсерватор

28 марта 2020     17
В Крыму 31 марта откроют второй обсерватор

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму.

Ялтинский обсерватор начнет свою работу 31 марта. Сейчас помещения будущего обсерватора готовят к приему граждан и оснащают необходимыми техническими средствами.

Евпаторийский обсерватор уже открыт и туда поступили первые пациенты. В настоящее время в нем на карантине по коронавирусной инфекции находятся семь человек. Сообщается также о том, что в Евпатории дополнительно будут задействованы помещения санатория «Здравница». Вместимость санатория – 300 мест.

Для Керченского обсерватора пока только будет подана заявка на финансирование.

Служба информации «Вести – Севастополь»

 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольских молодоженов просят отложить свадьбы
Севастопольских молодоженов просят отложить свадьбы

В Севастополе желающим вступить в брак  рекомендовано перенести торжественные церемонии бракосочетания до улучшения эпидемиологической обстановки. В целях предотвращения угрозы распространения …


В Крыму 31 марта откроют обсерватор в Ялте
В Крыму 31 марта откроют обсерватор в Ялте

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму. Ялтинский обсерватор начнет свою работу 31 марта. …


В Крыму введут бесплатный проезд для медиков
В Крыму введут бесплатный проезд для медиков

Все крымские врачи получат льготы на проезд в общественном транспорте. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму обсуждалась …


В ВОЗ отчитали москвичей за несоблюдение дистанции на улице
В ВОЗ отчитали москвичей за несоблюдение дистанции на улице

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала неправильным поведение москвичей, которые не соблюдают рекомендацию держаться в двух …


Газманов рассказал об ужасе при воспоминаниях о вечеринке с Лещенко
Газманов рассказал об ужасе при воспоминаниях о вечеринке с Лещенко

Российский певец Олег Газманов в эфире телепрограммы «60 минут» на канале «Россия-1» рассказал, что с ужасом вспоминает вечеринку, на которой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты